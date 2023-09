Politseinik jagas seenelistele soovitusi: võtke kindlasti laetud mobiil kaasa

Kalda sõnul eksivad metsa ära pigem eakamad inimesed. "Metsa ei tuleks minna selle mõttega, et ma eksin seal ära, aga sellega tuleks arvestada," rääkis ta.

"Kõige olulisem oleks võtta kaasa laetud mobiiltelefon," soovitas politseinik. "See on pea ainukene vahend, kuidas metsas välismaailmaga ühendust saada."

Ka soovitas politseinik pöörata metsa minnes tähelepanu riietusele ehk panna selga heledad või erksad riided, mis metsast eristuksid. "Võimalusel võtta kaasa joogipudel, vajadusel ravimid ja kindlasti võiks teavitada kas pereliiget või sõpra, kuhu minnakse, kui kauaks jäädakse."

"Metsa eksimine ei ole kindlasti häbiasi – seda ei pea kartma," jätkas Kalda. "Helistage julgelt 112, teavitage, kus te olete, kus te metsa läksite, ärge raisake telefoniakut kolmandate isikutele helistamiseks," jagas politseinik juhiseid. "Ja võimalusel leidke lagedam koht, kus teid hästi märgata on." Veel soovitas Kalda märkida ära koht, kust algselt metsa siseneti.

Kalda lausus, et metsa äraeksimise korral on rahu säilitamine ülimalt tähtis ning kui hädaabikõne on tehtud, soovitas ta püsida samas kohas, kust kõne tehti. "Sest muidu me otsime liikuvat inimest, mida on tunduvalt keerulisem teha, kui ühe koha peal olevat inimest."