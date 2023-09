Delulul ilmus debüütalbum "Lolla"

"Lolla" on nelja aasta kokkuvõte ansambli tuumiku ühisloomingust, mis peegeldab autorite helikeele arengut algusperioodist tänaseni. Lisaks viib "Lolla" oma kaasakiskuvate rütmidega tähelepanu erinevatele ühiskonnakihtidele ja -probleemidele – see on kui mõtisklus olukorrast maailmas murdeliste, segaste ja pöördeliste aastate jooksul.

""Lolla" kirjutamise periood on pakkunud ka tohutut arengut indiviidina. Kõik

meie mõtisklused, mida oleme aastate jooksul omavahel ausalt jaganud, on koondunud ühte suurde muusikalisse kokteili, mille koostisosad on hoolikalt valitud," teatas Inga.

""Lolla" valmimise protsess on olnud puhas loomelend ja vabastus, kus ei olnud meie jaoks õiget ega valet rütmi või meloodiat," tutvustas Marjamaa.

"Me moodustame justkui kolmainsuse, mille sünergia tekib vaid kord elus. Oleme üksteisele olnud muusikaliseks majakaks ning täiendame üksteist nurkade alt, mis annab loomingule ainult hoogu juurde", kirjeldas Paomets.

Delulu moodustavad Inga Tislar, Taavi Paomets (Avoid Dave) ja Mairo Marjamaa. Bänd osales oma eelmise singliga "Music Saved My Soul" Eesti Laul 2021. aasta konkursil. Aasta tagasi ilmus bändil debüütalbumi nimisingel "Lolla".

Albumi "Lolla" esitluskontsert toimub 26. septembril Tallinnas Ankrusaalis.