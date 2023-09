Piltuudis: Alikaga Eurovisioonil käinud klaver jõudis tagasi lennujaama

Möödunud kevadel lendas Tallinna lennujaama Estonia klaver koos Alika Milovaga Liverpooli Eurovisioonile. Nüüd on aga klaver koju tagasi jõudnud.

29. märtsil transporditi Tallinna lennujaama reisiterminalist ära Estonia klaver, et saata see koos Alikaga Eurovisioonile. Lauljatar esindas Eestit lauluvõistlusel looga "Bridges", pälvides finaalis kaheksanda koha.

Nüüd on Alikaga koos reisinud klaver tagasi oma tavapärasel kohal ning sinna juurde on lisatud ka infoleht, mis kutsub reisiterminali külastajad klaverit mängima, kui nad on selles vähemalt sama head kui Alika.

Tuleva aasta Eurovisioon toimub Rootsis Malmös. Lauluvõistluse poolfinaalid leiavad aset 7. ja 9. mail ning finaal 11. mail.