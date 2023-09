Yasmyni uuel singlil teeb tehisintellekti abil kaasa tema varalahkunud isa

"Broken" on kolmas singel Yasmyni kolmandalt albumilt "Round III". Loo originaalversioon on Yasmyni lemmiklaul tema varalahkunud isa Joel Deluna repertuaarist, mille produtsent Caspar Mágus lõi uueks tehisintellekti abiga.

"Olen Casparile lõpmatuseni tänulik, et ta kinkis mulle võimaluse uuesti oma isaga hetki jagada läbi muusika. See teos on ehe näide sellest, kuidas tehnoloogia areng võib olla lisavahend muusika loomiseks ja võimatuna tundunud võimaluste realiseerimiseks," rääkis Yasmyn.

"Ma kasutasin AI veebilehte nimega lalala.ai, et lõigata välja Joeli vokaal tema varasemast bändi salvestusest ja tegin selle ümber uue produktsiooni," kommenteeris produtsent Mágus.

Yasmyni kolmas album "Round III" ilmub 27. septembril TIKS Rekordsi alt.