Paavo Järvi ja Eesti Festivaliorkester tuuritasid maailmakuulsates kontserdisaalides

Järvi tõdes, et linna peal käimise aega tal välismaal olles eriti pole. "See aeg enne kontserti, kuigi see on teoreetiliselt vaba aeg, ei ole see tegelikult vaba aeg, sest su pea hommikust saati töötab. Ta teab, et õhtul on kontsert ja ennast peab natukene hoidma," selgitas ta.

Enamasti toimetab Järvi kindla plaani järgi. "Hommikul tõused üles, kui proovi ei ole, siis sa sööd, ootad natukene, lähed magama, tõused üles, lähed duši alla, võtad kohvi ja lähed kontserdile," selgitas ta. "Kontserdipäevad on alati mentaalselt natukene kinni. Kõik see, mis sa ära annad, on see energia, mida sul pärast kontserdil ei ole."

Dirigent selgitas, et muusikute jaoks on väga olulisel kohal ka söök, sest enne kontserti oluline süüa midagi, mis pole liiga raske.

"Kui meid pärast kontserti saadikud või väga tähtsad inimesed külla kutsuvad, saad kohe aru, kes saab muusiku hingeelust aru, kes ei saa. Need, kes pakuvad võileiba, saad kohe aru, et nad ei tunne muusikuid. Muusikutele peab pärast kontserti süüa andma. Nad on seda oodanud, nad ei saa kunagi täis kõhuga mängida. Need inimesed, kes sellest aru saavad, on alati meie head sõbrad," selgitas Järvi.