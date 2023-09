Alpinist Maria Saame lisahapnikuta mägede vallutamisest: see on lihtsam, kui tundub

Alpinist Maria Saame plaanib järgmise viie aasta jooksul jõuda iseseisvalt 14 enam kui 8000 meetri kõrguse mäe tippu. "Ringvaatele" antud intervjuus sõnas alpinist, et lisahapnikuta mägede vallutamine on tema jaoks lihtsam, kui kõrvaltvaatajatele tundum.

Iseseisvalt mäe vallutamine tähendab, et Saame ei plaani kasutada lisahapnikku, kõrgkandajaid ega giide. Selle eesmärgini on Saame enda sõnul jõudnud loomulikul teel, sest alpinismiga on ta tegelnud viimased 12 aastat. Nende aastate jooksul on ta kokku puutunud nii kõrgalpinismi, tehnilise alpinismi, kaljuronimise ja suusaalpinismiga.

"Kuskil seitse aastat tagasi ronisin oma esimese 7000-meetrise tipu ja juba siis käis see teadmine ära, et kõrgusega kohanemine on minu eriline tugevus, igal ühel seda loomulikku võimet ei ole. Siis ronisin siiski konservatiivselt veel mõned 7000-lised, enne kui julgesin proovida oma esimest 8000-meetrilist," selgitas ta.

Esimest korda 8000 meetri kõrguse mäe tippu jõudes Saamel tunnet, et piir oleks saavutatud, polnud. "Pigem oli selline tunne, et tahaks põnevamaid ja huvitavamaid marsruute sel kõrgusel."

Kõigi 8000-meetriste mägede tippu on maailmas roninud umbes 50 inimest. "Vähesed neist on saavutanud selle lisahapnikuta, väga vähesed on neist naised," nentis Saame.

14 mäe vallutamine on Saame sõnul lihtsam, kui arvatakse. "Alpinismis on tänapäeval palju suuremaid väljakutseid kui need 14 tippu. Minu jaoks on see mingis mõttes nagu algus. Ma tahaksin, et ma oleksin võimeline või julgem veel suuremat eesmärki seadma, nagu näiteks teatud hulk esmatõuse," tõdes ta.