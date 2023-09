Paula Pajusaar: vahetult enne Minimal Windi plaanisin kitarrimängu ära lõpetada

Minimal Windi kitarrist Paula Pajusaar tutvustas Andres Oja raadiosaates oma värsket soololugu "Blackout". Muusik tõdes, et viimasel ajal ta enam kitarrimängu väga tihti ei harjuta ning tegelikult on tal suur huvi üldse lugude kirjutamise vastu.

Pajusaar rääkis, et tänavune suvi oli küll esinemisterohke, kuid eelmisel suvel astuti Minimal Windiga lavale rohkem. "Tegutsesime ikka erinevatel rinnetel: mängisime live'is, kirjutasime muusikat," lausus ta, et uut muusikat võib bändilt juba varsti oodata.

"Minimal Windist kindlasti ei jää väheks," vastas Pajusaar küsimusele, kas bändist ei piisa, et ta ka oma soolomuusikat teeb. "Bänd toimib hästi ühtemoodi, on erinevad inimesed, on erinevad loomingulised ideed, aga nii tore on, kui saab vahepeal lihtsalt vahelduseks midagi üksinda teha," kirjeldas ta. Inspiratsiooni muusika loomiseks saab Pajusaar muuhulgas teistest kunstiliikidest või lihtsalt väljas kaunites kohtades jalutades.

Enamikes Pajusaare lugudes on kitarr põhielemendiks. "Varsti plaanin ma avaldada filmimuusikaliku albumi, või kuueloolise EP, kus ei ole kitarr põhipill, rohkem on klaver," tutvustas ta. Albumi paaris loos teeb kaasa ka pianist Johan-Eerik Kõlar.

Pajusaar annab oma soolomuusikat välja kakskeelse nime alt Poolring. "Võtsin raamatu lahti ja kaevasin seal niikaua, kuni ujus esimene sõna välja," kirjeldas ta nimevaliku protsessi.

"Tegelikult on isegi piinlik tunnistada, aga ma enamik päevadest üldse ei harjuta," tõdes kitarrist. "Tegelikult vahetult enne Minimal Windi tegemist oli mul plaan üldse kitarrimäng ära lõpetada või sellest vaikselt kaugemale voolata," paljastas Pajusaar, et tal tekkis huvi hoopis lugude kirjutamise vastu. Muusik lisas, et tänapäeval harjutab ta tavaliselt ainult koos bändiga enne esinemisi. "Ma üksinda enam pilli väga kätte ei võta."