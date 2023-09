Briti metal-bänd Cradle of Filth esineb Eestis

Cradle of Filthi lüürilised teemad ja kujundid on tugevalt mõjutatud gooti kirjandusest, luulest, mütoloogiast ja õudusfilmidest. Nende loomingut on läbi aastakümnete iseloomustatud kui sulamit gooti-metal'ist, sümfoonilisest metal'ist ja teistest metal-žanritest.

Bändi tuntuimate albumite hulka kuuluvad näiteks 1992. aasta debüüt "The Principle Of Evil Made Flesh" ning ekspansiivsemad ja teatraalsemad albumid "Cruelty And The Beast" ja "Midian". Kokku on ilmunud bändil 13 stuudioalbumit.

Cradle of Filthi koosseisu kuuluvad asutajaliige ja vokalist Dani Filth, trummar Martin "Marthus" Škaroupka, bassist Daniel Firth, kitarristid Marek "Ashok" Šmerda ja Donny Burbage ning klahvpillimängija Zoe Marie Federoff.

Metal-bändi kontsert toimub Tallinnas Helitehases 20. veebruaril 2024.