Lauri Laubrel valmis progeroki album "Northodoxian"

"Northodoxiani" idee hakkas Laubrel idanema aastatetagusest külaskäigust Kiievissse, kus muusiku sõber tutvustas teda Ukraina õigeusu kõrgeima vaimulikuga. Vaimulik viis teda kloostri kinnistesse pühakohtadesse, mille koorimuusika, palvete ja usule pühendumise atmosfäär jättis Laubrele väga sügava mulje.

"See on olnud sügav, hingeraputav ja elumuutev rännak," kommenteeris Laubre. "Albumi sünnilugu sai alguse juba 2007. aastal, kuid võttis aastaid, et sulandada kokku õiegusu liturgiline koorimuusika, eri riffid, kitarri- ja trummipartiid ning oma vana armastus – progerokk," kirjeldas muusik.

"Northodoxiani" loomisse andsid suure panuse ka basskitarrist Raul Vaigla ja trummar Andrus Lillepea. Eraldi roll albumi valmimisel on Ukraina tippkitarristil Gennadiy Grimovil, kes salvestas laulude kitarripartiid sõjakeerises Mykolaivis õhuhäirete ja raketirünnakute keskel.

Värske album koosneb kuuest loost: "Great Litany", "In The Dark", "Northodoxian", "Anthropocene", "Time of Hope" ja "A Hope".