Hollywoodis kasutatakse kaalu langetamiseks diabeediravimit nimega Ozempic. Perearst Marko Ölluk tutvustas "Ringvaates" ravimit lähemalt ning tõdes, et revolutsioonilisusest on veel siiski vara rääkida.

Ozempicit tarvitades on saavutanud paljud Hollywoodi staarid soovitud kaalunumbri. Ravimi kasutamisega kaasnevad aga mitmed negatiivsed kõrvalnähud, näiteks jagas koomik ja näitleja Amy Schumer, et ei suutnud kõrvalnähtude tõttu enam isegi oma pojaga mängida. Lisaks on väga tavapärane, et Ozempicu kasutajatel lõtvub näonahk ning süvenevad kortsud.

"Analoogsed preparaadid on olnud turul juba aastaid ja neid on edukalt diabeediravis kasutatud," tutvustas Ölluk. "Revolutsioonilisusest on veel vara rääkida, seda võiks hindama hakata ikkagi aastate pärast – see on küllalt uus veel."

"Diabeedi puhul on efekt selles, et see soodustab insuliini sekretsiooni ja aitab parandada glükeemilist rolli organismis, aga lisaks on sel ka oluline toime meie seedimisele ja seedetrakti käitumisele seoses toitumisega," lausus arst. "See aeglustab, rahustab seedetrakti funktsiooni," jätkas ta. "Kaob huvi toidu vastu," lisas Ölluk, samas selgitades, et ravim mõjub eri inimestele erinevat moodi.

"Diabeedi puhul on lihtne – see ravim on sul üldjuhul eluks ajaks," kommenteeris Ölluk ravimi kasutamist. "Kaalulangetamise puhul, kui see on efektne, sõltub väga palju sellest, kuidas suudab inimene ravi foonil endale uue toitumisharjumuse kinnistada ja jäädvustada," ütles ta, lisades, et nii mõnelgi inimesel on pärast ravimi kasutamise lõpetamist kaal tagasi tulnud.

Eestis veel ravimit aga saadaval ei ole. "Meile siia seda ei jätku ja me pole ainsad – me võime sellega ennast praegu lohutada, oleme kogu Euroopaga võrdses olukorras."