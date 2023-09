Juuksurist elupäästja Leili Põder: ma ei teadnud, et oskan südamemassaži teha

Ühel jaanuarikuu pühapäeval läks Põder taas ujuma, valmistudes triatloniks. Kui ta oli trenni lõpetanud, jäi talle silma vaatepilt, kuidas üks mees teist basseinis poi peale upitas. "Kui ma nägin, et see, keda üritati aidata, on täiesti sült, viskasin telefoni kotti, jooksin lähemale ja ma nägin, et see mees on näost täiesti sinine," meenutas ta.

"See, kes üritas aidata, ei hüüdnud kordagi midagi," meenutas Põder, et teine abistaja oli täiesti šokis, mispeale hakkas tema abi järele hüüdma ning läks ka kiirabi kutsuma. "Jooksin ise administraatori juurde. Ütlesin, et palun kutsuge kiirabi."

Seejärel kiirustas Põder tagasi mehe juurde ning alustas südamemassaažiga. "Ma ei teadnud, et ma oskan," vastas juuksur küsimusele, miks ta üldse südamemassaaži teha oskas. "Ma hakkasin seda täiesti instinktiivselt tegema."

Põdrale tundus, et tema tegevus ei too tulemusi, kuid siis hakkas teadvusetu Oro elumärke näitama. "Ta hakkas korisema," kirjeldas juuksur, mille peale ta masseerimist jätkas. Seejärel liitus ka teine naine, kes julges suust-suhu hingamist teha.

"Mida kiiremini ma tegin, seda roosamaks nägu läks, kui ma väsisin, läks jälle sinisemaks," vahendas Põder. Elustamine jätkus kuni kiirabi tulekuni. "Me saime kaelal ta pulsi kätte," tõdes ta, lisades, et teadvusele tuli mees siiski hiljem haiglas.

Juhtum leidis aset 22. jaanuaril ning kuni tänaseni ei olnud Põder Oroga uuesti kohtunud. Küll aga teadis ta, et mees jäi ellu.

Oro sõnas, et tavaliselt käis ta ujumas siis, kui ujulas oli vaiksem periood ning trenne ei toimunud. "Ma mäletan seda, kui ta välja ronis ja see tegi mulle head meelt, sest ma jäin üksi raja peale," muigas Oro, kirjeldades, mida ta ujulas olemisest mäletab. "Äkki ma andsin siis hoogu juurde," mõtiskles ta. "See on minu viimane mälupilt sellest basseinist."

"Ma olen kogu aeg püüdnud aru saada ja mõelda sel teemal, et miks see niimoodi läks," rääkis Oro. "Miks on minule seda õnne nii palju antud ja väga paljudele ei ole."

Onkoloog tunnistas, et ei ole ise pidanud kunagi südamemassaaži tegema. "See ei ole lihtne tegevus, ma usun, et sellega enamus juhuslikke möödujaid hakkama ei saa," lausus ta.