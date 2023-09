Belgia kinnitas esimese riigina oma tuleva aasta Eurovisiooni esindaja

Mustii (Thomas Mustin) on Belgias tuntud popmuusik, kes on avaldanud muuhulgas kaks stuudioalbumit: "21st Century Boy" ja "It's Happening Now".

Mustii tegutseb lisaks muusikale ka näitlemisega – ta on astunud üles teatrilavastustes, telesaadetes ja mängufilmides ("Grave", "Un Petit Boulot").

Järgmine aasta tuleb Mustiil ülimalt töörohke, sest artist osaleb ka tõsielusaates "Drag Race Belgique" kohtunikuna ning mängib peaosa Michiel Blancharti järgmises filmis "La. nuit se traine" koos Romain Durisega.

68. Eurovisiooni lauluvõistlus toimub Rootsis Malmös. Lugu, millega Mustii Eurovisioonil üles astub, pole veel teada.