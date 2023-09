Sepo Seeman: ansambel Kala oli muusika pähe pullitegemine

Sepol ja Enel on kolm poega: Aleksander, Oskar, Johannes. Lisaks on nad alates 2017. aastast vanavanemate tiitlit kandnud. "Vahepeal tekkis selline tunne, et mis siis ikka, kõik on ju pesast välja lennanud. Ruudi tõi uuesti tagasi selle, et elu jätkub samas hoos," märkis vanaisa Sepo.

1993. aastal lõpetas Seeman Tallinna Pedagoogilise Instituudi näitejuhi eriala ning samal aastal asus ta tööle Endla teatris. "Teater oli võimas väljakutse ja kõva kompliment noorele näitlejahakatisele," nentis ta.

Ülikooli ajal tegi Sepo oma kursusekaaslastega ansamblit Kala. "See oli selline kursuse ja nooruse uljus. Muusika pähe pullitegemine," märkis näitleja.

Noorte koolipoiste bänd jäi aga silma Kuldse Trio tegijatele ning üheskoos mindi tuurile. "Alguses oli meie kava väga pikk, lõpuks tõmmati see kolme loo peale," naeris ta. Kui Peeter Oja Kuldsest Triost lahkus, võttis Seeman tema koha üle.

Muusikaga on tegelnud ka Sepo vanim poeg Aleksander, kes on käinud muusikakoolis ja teinud bändi The Blinking Lights. "Muusika oli ja on siiamaani see, mis mind ennast igapäevastes asjades kirgastab. Ega ma selles mõttes muusikat jätnud ei ole, tinistan siiani ja kirjutan sahtlisse. Eks see ootab oma õiget aega, et tagasi tulla."

Seemanite keskmist poega Oskarit saab näha teatrilavadel. Kuigi viimastel aastatel pole isa ja poeg lavalaudu jaganud, tegi Oskar gümnasistina kaasa Endla teatri lavastuses "Peeter Paan ja Valge Lind Wendy". "Ta on suurepärane partner ja suudab igast olukorrast välja ujuda," kiitis Oskar.

Sepo ja Ene noorim poeg Johannes on tennisist. Just ema ja isa olid need, kes Johannese tennisetrenni viisid. "Ema ja isa olid suured tennisefanatid ja nad hakkasid trennis käima. Mingil hetkel pandi esimene poeg, siis teine poeg. Nendest vist ei tulnud midagi välja ja siis pandi ka kolmas poeg. Mina olen tennise juurde jäänud. Eks kõik tuli perest, nende algatusel," selgitas Johannes.

Kuna Johannesel läks noorena kogu aur tennisele, ei jäänud tal aega muude hobidega tegelemiseks. "Nüüd tagantjärele vaadates ma soovin, et mul oleks ka Sassi (vend Aleksander - toim.) geenid ja ma suudaks ka kitarri mängida, aga ma ei kahetse midagi," nentis ta.

Isa juures hindab Johannes enim tema töökust. "Nüüd on ta juba võib-olla natukene laisemaks jäänud, kõik on juba tehtud, aga eks see käib hoogudega üles ja alla. Kohe kui näed, et isa on töölaine peal, on see minu jaoks väga motiveeriv," sõnas ta.