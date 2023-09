HND plaadiesitluskontserdil astub üles Mikk Saar oma bändiga

Kratimetalbändi HND plaadiesitluskontserdi erikülaliseks on ansambel Colors Of Today eesotsas Mikk Saarega.

"Proovid ja ettevalmistused on käinud juba pikalt, tulemas on ka uut materjali. Lähiajal on ees ootamas veel nii mõnigi üllatus, nii et meie tegemistel tasub igal juhul silma peal hoida," lausus bändi ninamees Mikk Saar.

"Tahtsime, et õhtu oleks mitmekesine ja maksimaalselt emotsioone pakkuv. Rääkimata tõsiasjast, et tahtsime neid ka ise väga kuulata," selgitasid HND bändiliikmed, miks otsustati endaga lava jagama kutsuda just Colors of Today.

Mõlemat bändi saab näha ja kuulda 14. oktoobril Helitehases.