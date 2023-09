Piraadirünnaku üle elanud ümbermaailmareisijad: naise vibuvarustus päästis päeva

Teisipäevaks oli Picasso jõudnud Rootsi Kalmari sadamasse. "Oleme 370 miili Eestist. Nii et varsti oleme kodus," rõõmustas Pedosk.

Kahe aasta jooksul on Pedosk ja Taal läbi sõitnud 71 500 kilomeetrit ning külastanud 36 riiki. "See kaks aastat on tegelikult kõige lühem aeg, et maailmale ring peale teha. Me oleme suhteliselt kiired olnud. Kõik teised, keda me oleme oma teel kohanud, on öelnud, et nad sõidavad ikka viis aastat ja rohkem," selgitas Pedosk.

Kõige pikem periood, mil Pedosk ja Taal maismaad üldse ei näinud, kestis üle kuu aja. "See oli Vaikses ookeanis," täpsustas Taal. "Vaikne ookean on ikka päris suur, et seda ületada."

Kahe teel oldud aasta jooksul on Picasso meeskond üle elanud ka piraadirünnaku. "Meid aeti kaks tundi taga. Tegemist oli suure kalapaadiga, kus oli kümme matšeetemeest peal ja me põgenesime eest," meenutas Pedosk.

Piraadirünnakul tuli laevameeskonnale appi kaasasolev vibuvarustus. "Naise vibuvarustus päästis päeva," naeris Taal. "Ma olen vibutrennis käinud ja mul oli vibu kaasas. Kui nad vibu nägid, siis nad selle peale pöörasid otsa ringi ja kadusid öhe. /---/ Süda tagus ikka meeletult, sest kümme inimest meie väikese pundi [vastu]. Meil oli tol hetkel kolm inimest peal. Ega meil oleks olnud väga keeruline vastu hakata."

Ümbermaailmareis on Taali sõnul segu rasketest ja ilusatest hetkedest. "Neid hetki oli väga palju, kus ma mõtlesin iseenda peale ja tundsin kadedust, et küll mul on ikka lahe elu. Aga neid hetki on ka olnud, kus mõtled, kas nii ongi, see jääbki nüüd viimaseks hetkeks. Ma arvan, et see ongi see, mis aitab sul elusana tunda ja on üks põhjuseid, miks me siia tulime," leiab ta.