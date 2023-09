Grete Lõbu uus sugulane on Sirje Karis

"Ei saanud kasutamata jätta võimalust ka sind üllatada," sõnas Anna Pihl sissejuhatuseks. Aasta tagasi leiti uus sugulane Marko Reikopile.

Nimelt selgus "Ringvaate" eetris, et Lõbul ja Karisel on ühised esivanemad 18. sajandi teisest poolest, kelle nimed olid Levi Juhan ja Eeva ja kes elasid Tori lähistel Levi külas. Tuli välja, et Lõbu vanavanema ja Karis on neljanda põlve nõod. "Peaaegu nagu päris perekond!" naeris Lõbu.

Grete uus sugulane Autor/allikas: Kairit Leibold / ERR

"Juhani ja Eeva esimesest lapsest Marist põlvneb Grete ja viimasest lapsest Juhanist siis proua Karis," sõnas ajaloolane Fred Puss.

"Nii palju teadsin küll, et Tahkuranna ja Sindi, et seal kandis minu emapoolsed esivanemad elasid," avaldas Karis. "Minu ema rääkis sarnaselt," sõnas Karis Lõbu kohta, kui üksteise juurest sarnasusi otsiti.

Lisaks tuli juttu ka presidendiproua esinemisest Kiievis laste ja noorte vaimse tervise alasel konverentsil, kus Olena Zelenska oli palunud rääkida Eesti kogemusest. "Kaks kolmandikku lastest on ju oma kodudest välja viidud. Kas nad on kuskil Ukrainas kuskil mujal või kuskil muus riigis. Lapsed käivad koolis, aga lapsed on keldris," avaldas Karis muret laste vaimse tervise ja tuleviku suhtes.