Anett ja Fredi: Eesti Laulul osalemised kulmineerusid ühise albumiga

Anett ja Fredi rääkisid Raadio 2 hommikuprogrammis, kuidas nende äsja avaldatud uus singel sündis ning tunnistasid, et just Eesti Laul ajendas neid ühist albumit välja andma.

Anett ja Fredi andsid hiljuti välja armastusest inspireeritud loo "I Wanna Know About Love". "Me teame, mis armastus on, me teame, mis tunne see mõnes mõttes on, aga armastusel on nii palju nurgataguseid ja nii palju soppe," vastas Anett küsimusele, mis tema jaoks armastus on, lisades, et ilmselt püüavad inimesed armastusest kogu elu vältel aru saada.

Anett tutvustas, et uue loo kirjutas Fredi peaaegu et üksinda valmis, ka laulusõnad. "See toimis ülihästi," kommenteeris lauljatar. "Fredi tuli üsna valmis asjaga." Fredi lisas aga, et lugu seoti Anetiga koos kirjutades tervikuks. "Ma näen, et sellel lool ei oleks saanud kuidagi paremini minna – siis kui Anett hüppas ka paati, saime sellega lõpuni sadamasse seilata."

Anett kinnitas, et lugusid kirjutades arutavad nad loo sõnumi teineteisega läbi ning mõnikord kohtuvad nad puhtalt selleks, et ideid vahetada. "Need on hästi ilusad hetked, kus sa saad võtta aega, et jõuda natuke endale lähemale ja siis jõuda ka lähemale sellele, mis see looming oleks, mis sust välja tulla tahab," selgitas Fredi.

"Kui sa ainult puhkad ja midagi erilist elus ei koge, ega siis ei ole ka väga mõtteid, millest kirjutada," vastas Anett küsimusele, millal temal rohkem inspiratsiooni tekib – kas kiirematel eluperioodidel või puhkehetkedel. "Võib-olla selles trallis ongi inspiratsiooni rohkem," arvas ka Fredi, lisades, et pani tihedal suveperioodil palju uusi mõtteid värsketeks lugudeks kirja.

Anett ja Fredi on duona Eesti Laulul kaks korda osalenud: 2020. ja 2022. aastal. Fredi sõnul kinnitas neile lauluvõistlusel mõlemal korral edukalt osalemine, et duona esinemine toimib väga hästi. "See kulmineerus sellega, et tegime terve albumi," sõnas ta.

Aneti ja Fredi ühine album "Read Between The Lines" ilmub 19. septembril.