Maailmakoristuspäeva eestvedaja: kalmistutel ei ole head prügi sorteerimise süsteemi

Tänavuse maailmakoristuspäeva fookuses on kalmistud ja kalmistuprügi. Maailmakoristuspäeva eestvedaja Elike Saviorg tutvustas "Terevisioonis", et suure osa kalmistuprügist moodustavad plastikküünlad.

Saviorg rääkis, et kalmistutel tekitavad suure hulga prügist kunstlilled ja plastikküünlad. "See on ühekordne toode – see põleb ära ja paari tunni pärast on see muutunud kalmu peal prügiks," kommenteeris ta plastikküünlaid, lisades, et kuna tegemist on kerge asjaga, siis tassivad neid ka linnud ära ning tuul viib metsavahele laiali. "Ja sellega ei ole mitte midagi muud teha, kui panna olmejäätmesse."

Eestis ei loeta plastikküünla ümbrist pakendiks, seega ei koguta neid kokku. "Kalmistutel ei ole meil ka head sorteerimissüsteemi – metallosa oleks kindlasti ümbertöödeldav," lausus Saviorg. "Meil on enamasti kalmistutel ainult segaolme konteiner ja haljastusjäätmete konteiner, nii et head lahendust, kuidas seda kokku korjata, ei ole."

Savioru sõnul on aktsiooni eesmärk saada kalmistud ja kalmistuid ümbritsevad alad plastikküünaldest puhtaks ning inimeste teadlikkust tõsta selles osas, mida kalmistule tasub viia ja mida mitte. "On ka olemas alternatiivid – on olemas laternad, kuhu sisse saab panna tavalise parafiinküünla, mis põleb lõpuni ära," tõi Saviorg näite. "Ja kui viia [plastikküünal], siis võib-olla ühest piisab."

Kuigi sel aastal on maailmakoristuspäeva fookuses kalmistud, siis on võimalik koristusaktsiooniga liituda ka mujal. "Me koristame igal pool: me koristame metsasid, randasid ... kuhu iganes on mõnus minna, sinna minge ja koristage."

Maailmakoristuspäev toimub laupäeval, 16. septembril.