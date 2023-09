MoeKunstiKino esitleb filme moemaailma telgitagustest

"Seekordse festivali iseloomustavaks märksõnaks on aeg," sõnas festivali juht Helen Saluveer. "Filmides saab jälgida oma aja tõelisi meistreid, kelle tegevus on moevaldkonda oluliselt muutnud. Ning samal ajal ka eksperte, kelle loometegevuses on aeg väga oluline faktor - imeliste tulemuste saavutamiseks on vaja aega võtta ja väärtustada."

Filmiseanssidele teevad sissejuhatuse kodumaised moeeksperdid Xenia Joost, Tanel Veenre, Anu Samarüütel, Aljona Eesmaa jt.

Enne dokumentaalfilme jõuavad kinoekraanile Estonian Fashion Festivali Antoniuse moeetendusel osalenud kodumaistest moeloojatest valminud minifilmide seeria "Creativity Realms", mille autoriks on Jo Nurm. ""Creativity Realms" kutsub publikut kogema maailma, mis on täis inspiratsiooni ja psühholoogilist mõtestamist, pakkudes ainulaadselt lähedast vaadet kunstniku loomeprotsessile," kirjeldas autor.

MoeKunstiKino seansid toimuvad 3.-8. oktoobrini kinos Sõprus Tallinnas ja Elektriteatris Tartus. Kõik filmid linastuvad ingliskeelsena või ingliskeelsete subtiitritega.