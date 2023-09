Sille-Kadri Simer: kohtinguäpid on eestlastele ideaalsed kohad

Simer kinnitas, et tänapäeval on väga tavapärane kaaslast just kohtinguäpis kohata, näiteks Tinderis või Bumble'is, isegi, kui inimesed seda tunnistada ei taha. "Ju siis inimesed ei taha avalikult välja öelda, et kas nad otsivad kedagi või mida nad otsivad," mõtiskles Simer, et tihtipeale ei soovi kohtinguäppide kasutajad sellest päriselus juttu teha. Ta lisas, et tema jaoks ei ole tegemist tabuteemaga.

Simeri sõnul võivad privaatsust armastavad inimesed ka karta, kes neid kohtinguäpis näevad. "See on ikkagi üsna avalik koht ja sa ei tea, kes sinu profiili näeb – seda võivad tuhanded inimesed näha," tõdes ta.

Siiski arvas Simer, er kohtinguäpis on eestlastele ideaalsed kohad, kust suhet ja inimkontakti otsida. "Ma arvan, et need äpid ongi tegelikult eestlastele loodud, sest kui paljud eestlased tulevad su juurde ja ütlevad, et oh, sa näed nii hea välja – kas ma võin sind välja kutsuda," rääkis Simer, et kohtinguäpid võtavad inimestelt võõraga vestluse alustamise pinge maha.

"Need on hästi pealispinnalised, jah, sest seal on ainult välimus ja pealegi, seal on see, mida mina endast presenteerin," tõi Simer ka mõne kohtinguäppide miinuse välja.

"Ütleks, et laias laastus otsivad pooled inimesed romantilist suhet / .../ aga on ka väga palju neid, kes tahavadki sõprust. Näiteks kasvõi välismaallased, kes on siia tulnud, kasutavad neid äppe teisel eesmärgil – neil ei ole siin kedagi, nad otsivad võrgustikku, nad otsivad lihtsalt inimkontakti ja kohalikke, kellega suhelda," jagas Simer.