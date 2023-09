Hardi Volmer oma uuest portreefilmist: see on natuke liiga meelelahutuslik

Volmer tõdes, et suur põhjus, miks portreefilm temast üldse ilmub, on see, et tal on aastatega kogunenud endast niivõrd palju videomaterjali. "Mind on keskmisest Eesti inimesest rohkem liikuva pildi peale jäädvustatud."

Oja lisas, et tema oma elu niimoodi nagu Volmer dokumenteerinud ei ole, ent tal on see-eest ilmunud 2011. aastal õhuke raamat "Peeter Oja elulugu". Oja müüs raamatut toona ühe euroga ning seda müüdi umbes 15 000 eksemplari.

Volmer meenutas, et Ojaga tutvus ta esmakordselt aastaid tagasi pärast Salme kultuurikeskuses antud kontserti, kui nad bändiga parasjagu oma raskeid asju sealt minema vedasid. "Ta ütles julgelt välja, et ma olen teie jõhker fänn, et te olete igavene lahe bänd – mingi selline kiidulaul oli," muigas muusik. "See oli siiras," mäletas Oja.

"Muusikaline osa päädis koos bänditegemisega – Primi-Futu Bändiga," jätkas Oja, kommenteerides enda ja Volmeri sõprust nooremas eas. "Jube kahju, et see on välja jäänud filmist, et sinna ei mahtunud sisse nii ilus asi," lausus Volmer. Primi-Futul valmis toona ka üks muusikavideo loole "Today I Kiss You". "Meil oli viis-kuus esinemist, käisime isegi atesteerimisel," lisas Oja.

"See üllatas mind, et sa hakkasid juba nii noored ise õmblema. Ta tegi kõike ise – ta oli multitalent," rääkis Oja, mis teda Volmeri portreefilmi vaadates jahmatas.

"Mina sikutasin seda filmi rohkem sinnapoole, et ta oleks sisustatud ka toonase ideoloogilise taustaga ja põhjuslike seostega," lausus Volmer, viidates erinevatele loomingulistele piirangutele ja keelustamistele ENSV ajal.

"Oleks võinud ka selle sisse tuua, et kui me Päratrustiga laulsime "Oi Bljääd" - venekeelset rahvalaulu punkvõtmes, siis tulid nahkpintsakutes noormehed rektori jutule ja lihtsalt palusid, et me võiksime vähe tagasi tõmmata," tõi Volmer ühe näite, mida ta oleks veel filmis soovinud näha. Veel meenutas ta korda, kus teda KGB-sse ülekuulamisele kutsuti, sest ta korraldas ürituse, kus Mati Miiliuse luges Priidu Beieri luuletusi, mida Nõukogude ajal tauniti. "See on minu jaoks natuke liiga meelelahutuslik," lisas laulja.

"Et nii väike suveräänne riik eksisteerib Euroopa serval, sellises geopoliitilises süsteemis, on kurioosum ja ime ja seda peab endale iga päev, kogu aeg korrutama," arvas Volmer.

Peagi jõuab värske dokfilm "Jumalaga, rock 'n' roll ehk minu elu esimene pool" ka ETV eetrisse.