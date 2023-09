Egert Milder tütrega reisimisest: aeg hakkab lendama, kui oled mugavustsoonis

Muusik Egert Milder tunnistas "Hommik Anuga" saates, et nautis oma kaheaastase tütrega kahekesi reisimist täiel rinnal ning lisas, et talle meeldib aeg-ajalt teha otsuseid, mis mugavustsoonist välja viivad.

Egert Milder on teinud soolokarjääri nüüdseks viis aastat, ent bändiga koos musitseerimist alustas ta juba 2009. aastal, viljeledes alternatiivrokki. "Üksinda Gruusia magamistoas oli keeruline rokki teha," meenutas Milder oma esimese soolosingli "Live+Love+Grow" sündi.

Milder on muuhulgas lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkooli ehistusinsenerina ning töötab ka praegugi ehitusalal. "Mulle sobib pingevabadus muusika juures," kommenteeris laulja, et talle meeldib oma muusikat luua tundepõhiselt, mitte keskendudes sissetulekule, mis loodud muusikat tulla võiks. Viimastel kuudel on Milder aga töötamisest pausi võtnud ning keskendunud pereelule.

Möödunud jaanuaris käis Milder koos kaheaastase tütre Milliga reisil Gruusias ja Marokos. "Aeg hakkab lendama, kui sa oled mugavustsoonis," kommenteeris ta lapsega reisimist. "Ma teen teadlikult otsuseid, et korraks ebamugavust ellu lasta."

"Reisi peal jonnihoogusid, mis kodus kodus tekivad, tegelikult ei olnudki," jätkas laulja, et laps sai reisil olles temalt palju tähelepanu, mis haalva tuju eemale peletas. Siiski lisas ta, et reisilt ei puudunud ka keerulised hetked ning vaatamisväärsusi avastades pidi ta ikkagi lähtuma lapse soovidest.

Milder tunnistas, et tema tütre lemmiklugu vanemate repertuaarist on Vanilla Ninja "Club Kung Fu". "Ma võin teha Millile lugusid, palju ma tahan, aga "Club Kung Fu" on ikkagi see, mida nõutakse," naeris ta, lisades, et on antud lugu isegi mõnel oma kontserdil esitanud. "Just nende kontsertidel, kus Milli on, et ta uuesti mu kontsertidele tulla tahaks."

Milder esitas saates ka oma uut tütrele kirjutatud lugu "Milli's Song". "Ma näen, et selle väärtus ajas kasvab ja iga rida on hästi oluline," sõnas Milder, et loo sõnu kirjutades keskendus ta hoolikalt sellele, mida oma tütrele öelda tahab.

"Isana õpid seda, kui palju on sinu elu nimel vaeva nähtud," lisas Milder. "Ja see annab ka kohustuse olla ise parem vanem – anda edasi seda, mis sulle on antud."