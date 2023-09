Olivia Rodrigol ilmus uus album "Guts"

"Guts" koosneb 12 loost, millest kaks – "Vampire" ja "Bad Idea Right?" - ilmusid möödunud suvel singlitena.

Rodrigo sõnul on tema uus album inpireeritud nooruseale omasest segadustundest. "Suur osa sellest albumist on seotud segadusega, mis kaasneb nooreks täiskasvanuks saamisega ja oma koha väljaselgitamisega selles maailmas," sõnas ta, arvates, et enamik inimesi on suure tõenäosusega midagi sarnast tundnud.

Rodrigo lisas, et algselt tegi ta albumi jaoks 25 lugu ning osad lood, mis albumile ei jõudnud, avaldab ta arvatavasti hiljem eraldi singlitena.