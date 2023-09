Saaremaal pidasid tuhanded inimesed tänavapiknikku

Juba kaheksandat aastat tuldi Kuressaare peatänaval ühel õhtul kokku, et ühiselt süüa.

Tänavu pandi tänavatele välja üle 500 laua, milleks kulus ligi poolteist kilomeetrit valget laudlina.

Esimest korda toimus tänavusel tänavapiknikul ka ühislaulmine.

"Ma üle ei ole lugenud ükshaaval, aga ma tean, et laudade järgi peaks siin olema üle 4000 inimese. Ja arvestades, et siin ümberringi ja välikohvikutes on ka päris palju, siis üks 4500 inimest tuleb ära, ma arvan. See on iga-aastane. Ma arvan, et kõige rohkem meil on olnud 2019. aastal enne koroonaaega, kui oli umbes 5000 inimest," rääkis Kuressaare tänavapikniku peakorraldaja Terje Nepper.

Tema hinnangul toob inimesi tänavapiknikule ürituse lihtsus ja kohtumine vanade tuttavatega.

"Tegelikult, ma nägin hotellis, kui inimesed saabusid üle Eesti, isegi Hiiumaalt. Ja kõik on rõõmsad ja tulevad selle ürituse pärast Saaremaale," ütles ta.