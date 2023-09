Nelikute vanemad: inimesed tänaval vaatavad ja pildistavad

Värskete vanemate sõnul on nende elu praegu väga kiire ja nõuab iga päev palju toimetamist.

Irina tunnistas, et alguses sünnitusmajas tundus tõepoolest, et lapsed on kõik ühesugused, kuid praegu suudavad nad abikaasaga isegi hääle järgi eristada, kellega on tegemist.

Neljast lapsest kaks poissi on ühemunakaksikud ja sarnanevad seega teineteisele kõige rohkem. "Vahe on ainult see praegu, et nad on kaalult erinevad," lausus Irina.

Peres kasvas enne nelikute sündi juba kaks last ning vanemad mõtlesid veel 1-2 pesamuna peale.

Minimaalselt on nelikute eest hoolitsemiseks vaja kogu aeg kahte inimest. Irina tunnistas, et kui nad abikaasaga kahekesi on, siis see tähendab, et majas on kõik ülejäänud asjad tegemata.

Lastega ringi liikumine on raske, kuna vankrid on suured ja võtavad bussis palju ruumi. Taksosid tuleb tellida kaks või siis suurem buss.

Vanemad tunnistasid, et neli last korjavad tänaval väga palju tähelepanu. Sageli inimesed vaatavad, pildistavad või tulevad midagi küsima.

