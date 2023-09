Vikerraadio ajaloosari jutustab uuel hooajal põhjasõjast Eesti alal

Miks Venemaa Eesti ala valitsenud Rootsiga sõda alustas, kuidas sõda algas ja millega Eesti jaoks lõppes? Kas sõja lõpuks oli aken Euroopasse raiutud ja impeerium sündinud? Kas Põhjasõda oli vaid Venemaa ja Rootsi, Karl XII ja Peeter I sõda, mille peamiseks võitlusväljaks oli Eesti?

Saatejuht Piret Kriivani sõnul tuleb uuel hooajal juttu Venemaa ja Euroopa rahumeelse läbikäimise võimalikkusest ning kahe Eestimaal sõdinud riigi juhtide, Peeter I (nimetatud ka Peeter Hirmsaks) ja Karl XII (nimetatud ka Kaotaja Kuningaks), eesmärkidest ja võimekusest. Hooaeg puudutab ka Tartu, Narva ja teiste Eesti linnade langemisest, eestlastest sõduritest sõjakeerises, näljast ja katkust ning teisi teemasid, mis kujundasid eestlaste käekäiku 18. sajandi alguses.

Esimeses saates alapealkirjaga "Venemaa ja Euroopa" räägib Tartu Ülikooli professor Mati Laur, mida need kaks on läbi ajaloo teineteisest arvanud. Lauri sõnul tuleb Vene ajaloo puhul tõdeda, et militaarsed huvid on alati esikohal, seejärel majandus ja kaubandus sealhulgas. Vene ajalookirjutus on tema hinnangul keerelnud Euroopa ja Venemaa küsimuse ümber algusest peale. Küsimuses, kas Vene ajalugu on osakene Euroopa ajaloost või vastupidi, on olnud kaks üsna vastandlikku suunda.

Esimene ütleb, et Vene ajalugu on midagi täiesti omapärast ja Euroopaga ei ole seal suurt midagi pistmist. Professor Mati Laur: "Võiks öelda, et kogu kolme sajandi pikkuse Vene rahvusliku ajalookirjutuse ajal on kõige juhtivamad Vene ajaloolased sellel poolel, et Venemaa on Euroopa osa, aga see nõuab neilt tunnistamist, et Venemaa on kogu aeg Euroopast maha jäänud. Ja loomulikult ka põhjendamist, miks see niimoodi on, sest tegemist on ikkagi piinliku olukorraga."

Mati Lauri sõnul tuuakse eeskätt esile looduslikest teguritest tingitud faktoreid – Venemaa kliima on tunduvalt viletsam kui Lääne-Euroopas ja seetõttu ka väiksem asustustihedus. Aga täiesti kõrvale jäetakse sisemised tegurid – Venemaa kui türann ja despoot, mis arengule, eriti euroopalikule sugugi kasuks ei tule.

"Ei ole raske arvata, et teine pool, kes püüab väita, et Venemaa ajalugu ei ole üleüldse Euroopaga seotud, vaid on midagi täiesti eriomast, rõhub sellest piinlikust olukorrast välja pääsemisele," nentis professor Laur. "Et kui Vene ja Euroopa ajalugu suurt seotud ei ole, siis järelikult ei ole ka mingisugust mahajäämust. Vastupidi - Venemaa õitseb ja õilmitseb just tänu omapärasusele."

Mati Laur tunnistab, et viimane seisukoht on läbi aegade olnud pigem teisel kohal ja esimene vaatenurk on leidnud rohkem toetavaid ajaloolasi.

Mis puutub Euroopa-poolsesse seisukohta, siis Mati Lauri sõnul on Euroopa ajalookirjutuses kogu aeg vaadeldud Venemaa ajalugu omaette olevana ja alles 1990. aastatel, pärast Nõukogude Liidu lagunemist, üritati Venemaad Euroopaga integreerida, sealhulgas Euroopa ajalookirjutusega. Mati Lauri sõnul näeb see kõik väga kunstlik välja, sest Vene ajalugu on Euroopa ajaloost väga erinev.

"Kui palju on selles ausaid väljaütlemisi ja kui palju poliitilisest konjunktuurist tingituid, on üsna raske vastata," ütles professor Mati Laur praeguse Vene ajalookirjutuse kohta.

