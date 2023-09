Räppar Säm: ainult muusikat tehes elab ära küll

Räppar Säm rääkis Raadio 2 hommikuprogrammis, et lisaks muusikale tegeleb ta ka ettevõtlusega, olles osanik kodumaises tõukerattafirmas.

Sämi sõnul ei ole tal vahet, kas teda peetakse rohkem räpp- või popmuusikuks. "Räpil ja hiphopil on täna väga suur vahe – see räpp, mida täna tehakse, mida mina teen, ei sarnane kindlasti hiphopile, mis oli 20 aastat tagasi, isegi kümme aastat tagasi," põhjendas artist. "Võib-olla saabki iga viie aasta tagant sellele uut nime hakata mõtlema, aga eks ta räpisugemetega ole," rääkis Säm räppmuusikast, mida tema viljeleb. Ta lisas, et noored üldjuhul väga žanrite erinevuse üle pead ei murra.

Lisaks muusikale tegeleb Säm ettevõtlusega, omades väikest osa kodumaises tõukerattafirmas. "Kui ma alustasin oma õpinguid TalTechis kaks aastat tagasi, siis ma sain tuttavaks ühe hea sõbraga, kes oli just alustanud ettevõtlust tõukerattafirmaga Hoog. See sai alguse Raplast – nüüdseks oleme Keilas, Sakus, Sauel, Türil, Paides," loetles ta.

"Ma ei tea, kas ma rikas räppar tahan olla, aga suures pildis olen ma selline, kes tahab kõigega tegeleda," rääkis artist. "Ainult muusikat tehes elab küll ära. Ma elaksin ära võibolla kuskil Mustamäe korteris ära või Lasnamäe lõpus."

Raadio 2 eelmisel hooajal juhtis Säm koos ajakirjaniku Aleksander Algoga räpisaadet "Buss 808". Oma saate juhtimine oli Sämile unistuse täitumine. Möödunud suvel käis ta aga praktikal hoopis Swedbankis. "Swedbankis sain ma Urmas Sõõrumaad intervjueerida – siin ma sain intervjueerida keda iganes külla kutsusin, kes nõus oli tulema," võrdles ta. Sel hooajal on räpisaate uueks kaassaatejuhiks Algo kõrval räppar Kaw.