Taukar leidis uued sugulased nii Linna, Padari kui ka Mattiiseni ja Jörbergi näol

"Ma arvan, et minu esimene kodutunne võib-olla tuligi siis, kui ma iseendale kodu ostsin," tunnistas lapsepõlves korduvalt kolima pidanud Taukar. "Ma ei kujutaks ette näiteks, et ma elaksin üürikorteris täna, kuna ma olen terve oma lapsepõlve elanud üürikorterites. See oma kodu oli mul mul pikka aega eesmärk ja siis, kui see ühel hetkel tekkis, siis mul oli küll mingi maandushetk."

Karl-Erik usub, et muusikapisiku on ta pärinud pigem oma ema perekonnast. Ema Karin on konservatooriumiharidusega klaveriõpetaja, vanaema Helga on elupõline koorilaulja ja vanavanaisa Johannes oli küll ametilt juuksur, aga esines hobikorras operettides.

Vanem vend Indrek pandi pooleldi sunniviisiliselt muusikakooli löökpille õppima ja pärast lõpuaktust pole ta kordagi trummipulki enam kätte võtnud. Seepärast on Karl-Erik tagantjärele tänulik, et tema puhul survestamist polnud. Kui välja arvata mõned perekondlikud koosviibimised.

Kolmandas klassis toimus tulevase artisti elus suur muutus. Karl-Erik kolis pealinna isa juurde, asus õppima Tallinna 21. kooli muusikakallakuga klassi ja moodustas oma esimese bändi Sölgie Ämbor.

Sellele vaatamata oli pere jaoks paras üllatus, kui Taukar otsustas 2012. aastal osaleda telesaates "Eesti otsib superstaari" ning pälvis neljanda koha.

Suguluses Üllar Jörbergiga

Ajaloolane Fredd Puss selgitas välja, et laulja vanaema neiupõlve nimi Miller seotud Pärsti mõisaga. Nimelt on mõisa kõrval vana vesiveski, kus töötas mölder nimega Mats, kes sai endale perekonnanimeks Miller ehk saksa keeles mölder.

"Sinu vanaema isa oli Johannes Miller, tema isa oli Jüri Miller, kelle isa oli Jüri Miller, kelle isa oli Jüri Miller ja tema isa oli Jämejala Jüri. See on seesama Jämejala, kuhu 1897. aastal asutati erahaigla ehk nüüd siis Jämejala haigla. Nii et selle koha pealt on ka sinu esivanemad pärit, kus on Jämejala haigla," rääkis Puss.

Kui harutada Karl-Eriku harrastusoperetilauljast vanavanaisa Johannese ema liini, siis selgub, et ühe esivanema järgi on nime saanud lausa terve küla. Nimelt oli üheks esiisaks Oti Mihkli Anton või Oti Mihkli Ando, kelle nime kannab praegu Aindu küla. Sama härrasmees oli ühtlasi esiisaks veel ühele muusikule - Üllar Jörbergile.

Jörbergi ja Taukari kõige lähemad ühised esivanemad on Oti Andu poeg Jaan ja tema kaasa Mari, kes mõlemad elasid 18. sajandi teisel poolel.

Pärniku Annist põlvneb ohtralt muusikuid

Isapoolsest suguvõsast on Karl-Erik Taukar suguluses Robert Linnaga. Nende juured jooksevad kokku Peipsi lähedal Avinurmes Ulvi külas, kus 19. sajandil elasid esivanemad Andres ja Kai Liis. Kuna muusikute ühine vereliin läheb Roberti ema kaudu, on Karl-Erik Taukar sugulane ka Reet Linnaga.

Kui minna paar sajandit nende ühist liini pidi edasi, siis leiab esivanemad Jüri ja Anni, kes elasid Tudulinna kandis. Ann oli enne Jüriga abiellumist ja laste saamist abielus ka Jüri venna Jaaniga. Just nendest põlvneb ka Tanel Padar, kes on sugulane nii Taukarile kui ka Robert Linnale.

Üllataval kombel oli Ann esiemaks ka Eesti levimuusika suurkujule Alo Mattiisenile.