Ukraina folktroonikaansambel Go_A esineb sügisel Helitehases

Go_A on Ukrainast pärit folktroonikaansambel, mis kombineerib oma loomingus Ukraina rahvaluulet, elektroonilist muusikat ja akustilisi instrumente. Bändi nimi viitab liikumisele ja Vana-Kreeka tähele "alfa", mis omakorda tähendab tagasipöördumist kultuuriliste juurte juurde.

Go_A lugu sai alguse 2012. aastal, kui heliprodutsent Taras Ševtšenko kohtus etnolaulja Katerõna Pavlenkoga. Pärast mitmete laulude salvestamist mõistsid nad, et ukraina folkloor ja elektrooniline muusika sobivad suurepäraselt kokku.

2016. aastal võitis Go_A konkursi "Ukraina parim lugu" pärast mida jõudis nende laul "Vesnianka" koheselt raadiojaamade edetabelite tippu.

Samuti osales ansambel 2021. aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel, esindades Ukrainat looga "Shum" ("Müra"), mille muusikavideo on muuhulgas inspireeritud Tommy Cashi videotest – lauljatar Pavlenko on ka tunnistanud, et tema näol on tegemist korraliku Tommy Cashi fänniga. Go_A sai Eurovisiooni finaalis viienda koha, kuid jäi telehääletusel teiseks.

Go_A koosseisu kuuluvad Katerõna Pavlenko (vokaal), Taras Ševtšenko (produtsent, klahvpillid, löökpillid), Ihor Didentšuk (puhkpillid, taustavokaalid) ja Ivan Hrõhorjak (kitarr).