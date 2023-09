Laste mälumängusaade "Miniturniir" alustab 20. hooaega

Igal kuul mängib neljas järjestikuses saates üks 5.-7. klassi õpilastest koosnev viieliikmeline võistkond, kes nuputab vastuseid saatejuht Ivo Linna küsimustele.

Võistkond, kes kogub nelja saatega kõige rohkem punkte, võidab hooaja ja läheb kevadel vastamisi "Mnemoturniiri" tarkade klubiga.

20 aasta jooksul on "Miniturniiri" saadetes osalenud õpilased 79 Eesti koolist ja ka Luxemburgi I Euroopa Koolist.

"Tihti on nii, et osalejatele meeldib "Miniturniir" nii väga, et kui vanusepiir lubab, tullakse ka järgneval aastal. Üks tublimaid osavõtjaid on Pärnu Kuninga tänava põhikool, mille õpilased hakkasid saadetes käima juba kaheksandal hooajal ja nad pole pärast seda ühtki hooaega vahele jätnud. Mängijad on vahetunud, aga kool jääb, kohtume Pärnu Kuninga tänava põhikooli õpilastega ka tänavusel hooajal," rääkis saate toimetaja Kadri Tiisel.

"Miniturniiri" 20. hooaja avavad Tallinna Gustav Adolfi gümnaasiumi 6. ö klassi noored: Käll Rannu, Gerret Puusepp, Robert Puusepp, Samuel Vaasma ja Javier Ortiz de Artinano Paakspuu. Kõiki tänavusi võistkondi näeb siin.

"Miniturniiris" saavad kaasa mängida ka kuulajad. Saadetes kõlavad helilõigud tuntud Eesti filmidest ning kuulajail tuleb mõistatada, millisest filmist on lõik pärit. Esimese küsimuse leiab siit.

"Miniturniir" on Vikerraadio eetris laupäeviti kell 10.45, kordusena kell 18.30. Uus hoopaeg algab 9. septembril. Saate toimetaja on Kadri Tiisel, helirežissöör Jaan Elgula. Saated on järelkuulatavad Vikerraadio kodulehel.