Islandi eurolaulja Daði Freyr annab reedel Tallinnas kontserdi

Islandi artist Daði Freyr, kes kogus tuntust Eurovisiooni lauluvõistlusel oma lugudega "Think About Things" ja "10 Years" annab reede õhtul soolokontserdi Tallinnas Noblessneri valukojas.

Eestisse saabub Freyr oma uut albumit "I Made An Album" tutvustava tuuri raames.

Daði Freyri teine stuudioalbum ilmus kaks aastat pärast edukat ülesastumist Eurovisiooni lauluvõistlusel. Praeguseks on tema muusika kogunud sadu miljoneid kuulamisi Spotifys.

Muusik on albumi ise kirjutanud, salvestanud ja produtseerinud.

"Daði mängb siirupise psych-popi, trop-house'i ja keerukate konksudega, mis õõnestavad ühe-hiti-ime narratiivi. Tobedus ja eneseparoodia popkontserdil on kõrgem pilotaaž ja Daði teeb seda enesekindlalt. Seda on võimalik teha ainult siis kui sul on ka tugevad lood; show võib olla naljakas, kui see pole peamine fookus," iseloomustas The Guardian Freyri kontserti.

Tallinnas astub muusik üles 8. septembril Noblessneri valukojas.