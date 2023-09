Inger: eesti keeles on ägedam ja põnevam lugusid kirjutada kui inglise keeles

Inger tõdes, et algul tuli tal inglise keeles lugude kirjutamine paremini välja kui eesti keeles. "Nüüd aga olen terve suvi mõnusalt rakkes olnud, stuudios olnud ja muusikat teinud ning tegelikult ma pean ikkagi ütlema, et eesti keeles on põnevam ja ägedam kirjutada," lausus laulja. "Ma olen hakanud seda portsessi rohkem nautima."

Inger lisas, et eestlastele meeldib kuulata muusikat just eesti keeles. "Kui sa tahad Eesti maastikul esineda, siis kindlasti eestikeelne muusika annab väga palju juurde."

"Mul on kindlasti järgmisel aastal veel eestikeelset muusikat tulemas," kinnitas artist. "Peale selle, et ma suvel stuudios olin, oli suvi väga-väga erakordne just kontsertide osas, sest oli palju bändiga esinemisi," sõnas Inger, kes hakkas koos bändiga esinema tänavu. Artist arvas ka, et bänd muudab tema kontserdid palju elavamaks.