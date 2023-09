Video: Helgi Sallo tegi Estonia teatris tuuri

"Järgmisel aastal saab juba 60 aastat siin majas toimetamisest," sõnas Sallo. "Aga ma seda maja keldrist pööninguni tõesti ei tunne – piinlik öelda," tõdes ta. Teatrisisene tuur viis Sallo ja Reikopi muuhulgas katusele ja keldrisse. "Ma olen tõesti seda oma teiseks koduks pidanud," lausus näitleja.

"Ma ei ole ilmaski enda tööga, mis ma teen, rahul," tunnistas Sallo, et on mitmeid kordi mõelnud Estoniast lahkumisele ning isegi lahkumisavaldusi kirjutanud, kuid tänu elukaaslasele need esitamata jätnud. "Hommikuks rahunesin maha. Tulin ja hakkasin jälle pusima."

Sallo paljastas ka, et tema esimene töökoht ei olnudki teatris vaid hoopis kokana. "Kodused on kiitnud," kommenteeris ta oma kokkamisoskust. "Loominguline pool minus alati olemas olnud."