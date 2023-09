Monarhiahuviline: Charles III rahvusvaheline suhtlus on natuke takerdunud

"Võiks öelda, et oodatud suured reformid, kuningakoja kokkutõmbamised ja õhem Skandinaavia-pärane monarhia, mis on tema ideaal – seda me nii palju näinud ei ole, aga üks aasta on lühike aeg," tutvustas Nelson Charles III esimest aastat kuningana.

"Kuninglikud allikad ütlevad, et ta oli üllatunud, kui suur töökoormus tegelikult on," vahendas Nelson, lisades, et üleminekuprotseduurid ühelt monarhilt teisele võtavad aega. "Aasta lähebki väga-väga ruttu."

"Ta on kõik osariigid läbi reisinud, ta on kohtunud erinevate usujuhtidega," rääkis Nelson, mida kuningas on aastaga korda saatnud. "Aga nagu me näeme, siis riigivisiidid ja kogu rahvusvaheline suhtlus on natuke takerdama jäänud," lisas monarhiahuviline. "Tema esimene riigivisiit pidi olema kevadel Prantsusmaale, aga kuna seal olid pensionireformiga seonduvalt väga suured meeleavaldused, siis see lükkus nüüd sügisesse," lausus ta. Hetkel on kuninga ainus välisvisiit olnud Saksamaale.

"Kui tema ema skoop oli pigem Briti Rahvaste Ühendus – 54 riiki – siis tundub, et kuningas Charles III skoop on ikkagi globaalne," võrdles Nelson, lisades, et kuningas võib planeerida lähitulevikuks suuremat ringreisi.

Nelson sõnul pole monarhil brittide seas tohutut populaarsuse langust võrreldes kuninganna Elizabeth II ametiajaga toimunud. "Üleüldiselt me näeme, et tema populaarsus ei ole langenud – vastupidi, üle 60 protsendi brittidest arvab, et ta on oma tööga hästi hakkama saanud."