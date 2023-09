Liis Lemsalu rasedusest: suutsin seda väga-väga pikalt varjata

Lemsalu sõnul kartis ta suvel oma varjatud lapseootusega fännidele vahele jääda. "Ma esinesin erinevatel festivalidel, erinevatel suurtel lavadel ja kui on suured lavad, tähendab, et on ka väga palju inimesi ja nad kõik pildistavad ja filmivad," kirjeldas ta. "Aga ma suutsin seda ikkagi väga-väga pikalt varjata," oli Lemsalu rahul. "Ma sain enda jaoks täitsa meeldival ajal välja tulla."

Lauljatar pole ka juba kaks aastat alkoholi tarvitanud. Karsklus sai Lemsalu jaoks alguse kampaaniast "Septembris ei joo", millega ta 2021. aastal liitus. "See läks kuidagi nii loomulikult. Ja ilmselgelt ei ole alkohol tervisele väga hea – kindlasti on see andnud väga palju juurde, et ma seda tarvitanud pole. Samas ma ei tea, kas ma karsklaseks jään," mõtiskles ta.

"Minu ema oli tol hetkel, kui ta minu sai, kümme aastat minust noorem," meenutas Lemsalu, et ta ema oli sünnitades 20-aastane. "Ja mu isa oli 19," muigas ta, lisades, et poleks ise kujutanud ette nii noores eas lapse saamist.

Samas tõdes lauljatar, et 30 tundub lapsevanemluseks täpselt sobiv aeg. "Minu jaoks on see õige [aeg], aga kõigil on oma tee, oma aeg ja võib-olla osade inimeste jaoks ei olegi lapsed üldse valikus ja ma arvan, et see on ka okei."