Promootor suvistest suurkontsertidest: läks üle ootuste hästi

Live Nation korraldas sel suvel Tallinna lauluväljakul kaks suurt kontserti, kus lavale astusid Depeche Mode ja The Weeknd. "Mõlemad kontserdid läksid üle ootuste hästi," kinnitas Põldmaa.

Põldmaa sõnul andis neile The Weekndi kontserti kiire piletite läbimüük kinnituse, et ka värskemate maailmastaaride vastu on Eestis suur huvi. "Tõesti enne väljakuulutamist oli meil närv sees, et kas meil siin teda teatakse, kas tuntakse huvi."

Ka Depeche Mode'i Tallinna kontsert osutus väga edukaks. "Piletimüük oli meil kaks korda suurem kui Soomes, kus see kontsert kahjuks ära jäi."

Sügiskuudel toob Live Nation Eestisse teiste seas k-pop'i staari B.I. "Lõuna-Koera muusika on praegu tõesti maailma vallutamas," tõdes Põldmaa, et k-pop läheb tohutult noortele peale. "Minu teada võib see olla esimene k-pop'i staar, kes Eestisse tulemas on," lisas ta, et ka antud kontserdi korraldamine oli Live Nationile risk, kuna puudus täpne info, kas selline muusika võiks kohalikele huvi pakkuda – kuid huvi on olemas, sest kontsert on peaagu et läbi müüdud. "Nii et peab veel neid poisse tooma [siia]."

Samuti esineb oktoobri teises pooles Tallinnas tunnustatud klassikaline crossover'i vokaalgrupp II Divo. "Nende üks põhiliige, Carlos Marin, lahkus Covidi tõttu, kuid neil on kaasas tema asendajana Steven Labrie," rääkis Põldmaa traagilisest juhtumist.

Veel toob Live Nation sügiskuudel Tallinnasse näiteks Eurovisiooni-võitja Loreeni, prantsuse lauljatari Pomme ning raskemuusika ansambli Fear Factory.

"See on alati Bingo loto – kas õnnestub või ei õnnestu," rääkis Põldmaa põgusalt potentsiaalsetest suurkontsertidest, mis järgmisel aastal Tallinna lauluväljakul aset leida võiksid. "Aga proovime, loodame."