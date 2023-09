Anni Rahula sotsiaalmeediast: tuleb mõelda, miks ja kui palju seda kasutada

Sotsiaalmeedia spetsialist Anni Rahula rääkis Raadio 2 hommikuprogrammis, et sotsiaalmeedia sisu hallates tuleks keskenduda muuhulgas ka sellele, kui tihti uusi postitusi luua, et nendega mitte liiale minna.

Tööst sotsiaalmeedia spetsialistina Rahulal puudust ei tule ning pakkumisi laekub ta e-mailile pidevalt. "Ma näen, et praegu otsitakse hästi palju selliseid inimesi, kes sotsiaalmeediat haldaks," sõnas ta, lisades, et põhiliselt otsitakse sotsiaalmeedia haldureid just isikliku ajanappuse tõttu. "Seda tööd väärtustatakse ka."

Enamik Rahula tööajast läheb sisuloomele. Mõnikord monteerib ta ühte videot lausa kolm tundi. "Tegelikult platvormid muutuvad väga ägedaks," kinnitas Rahula, et paljud videod saab ka juba platvormide-siseselt kokku monteerida.

"Mina soovitan kord kuus analüütika üle käia," ütles Rahula, et üle tuleks vaadata, mis eelnenud kuul hästi toimis ning mis mitte. "Natuke mugandad ja muudad neid asju."

Rahula tutvustas, et alati ei pea sotsiaalmedias just oma toodet või teenust müüma – mõnikord on ettevõttele kasulik ka ennast tööandajana aktraktiivseks teha. "IT-ettevõtted peavad aasta jooksul rohkelt värbama ja me teame, kuidas nendest vahvatest tegijatest puudu on," tõi ta näite.

Tiktokki peab Rahula kohaks, kus saab kergemini erinevaid mõtteid katsetada. "Instagram on ikkagi visuaalselt kena koht," võrdles ta.

Sotsiaalmeediasse postitades tuleks Rahula arvates kindlasti mõelda sellele, mis eesmärgiga konto loodud on. "Tuleb mõelda välja, miks sa seda kasutad ja kui palju – seal on väga selge doseerimise küsimus."

Rahula sõnul võib olla keeruline ära öelda 1500–2000-eurostele koostööpakkumistele. "Kui ma mõtlen enda peale, siis ma ütlen ikkagi 60 protsendile asjadest ära," rääkis ta. "Aga mul on ka muid asju, mida ma teen," viitas Rahula sellele, et tuntud inimesel, kel on tööl vaiksem periood, võib olla suurem ahvatlus igasuguseid koostööpakkumisi sotsiaalmeedias vastu võtta.