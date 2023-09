Inga Lunge elust Karlovas: elamiseks sobib siinne tempo paremini

Inga Lunge on enda sõnul Karlovas elanud juba üle 15 aasta lihtsalt põhjusel: "Siin on Toomas Lunge."

"Mina teadsin väga täpselt, kust ma pärit olen: isa kaudu Ida-Virust ja vanaema isa kaudu jälle Pärnu kandist." Kuid Tallinnas lavakunstikoolis oma sugupuu uurimise ülesande käigus oma vanatädi märkmeid lapates avastas Lunge, et tal on juured ka Tartus. "Minu vanavanema elas täpselt sel samal Tähe tänaval ja siit samast Karlovast on pärit ka tema oma vanaema, kes tuli Aru mõisast Karlovasse paremat elu otsima," rääkis ta.

Karlova teatri puhul tunnustab Lunge Andres Dvinjaninovit, kes selle asja on ettevõtnud. "Enne oli siin Babtistide palvemaja. Müüki pannes oli sees klausel, et see võiks jääda kogukonnale avatuks ja praegu on siin Karlova teater. Tahaks loota, et siia on jõudnud kõik Karlova inimesed, sest siin on väga lahedad etendused," rääkis Lunge. "

Meil on kõik asjad olemas: kool, kirik, mitu kirikut, teater ja väga palju toredaid baare," kiitis Lunge Karlovat.

Margus Mikkelile kuuluvas kunstipoes ja Mikkeli galeriis on Lunge käinud Karlovasse tulekust saadik. Manniga (Mikkel) käib Lunge ka koos kalal. "Ühel korralikul Karlova inimesel peabki kodus olema Manni tehtud keraamika. Kõige tublimad Karlova õpilased saavadki endale Karlova kassi, mis on Manni tehtud," kinnitas ta.

Teiste inimeste pealt näeb Lunge, et Tallinnas on stressi ja kiirustamist rohkem. "Mulle meeldib, et ma sellest tempost olen välja saanud, aga töö tegemiseks on ta täitsa okei. Elamiseks sobib siinne tempo paremini." Ta lisas, et kogukonna tunnet ja selliseid armsaid asju nagu laste kleepsuvahetuskapp ei saagi suuremas linnas olla. Kõige paremini tunneb Lunge end aga oma maakodus jõe ääres.

Küsimuse peale, kas ta Karlovat peale raamatu kirjutamist teise pilguga vaatab, vastas Lunge, et on hakanud tähele panema ja hindama Karlova arhitekuuri: akna- ja ukseraamistusi, väikseid tornikesi ja puukuure. "Olgu selline ligadi-logadi, aga olgu armas ja oma, kus kõik end koduselt tunnevad," arvas ta.