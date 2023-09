Margus Kappel Rolling Stonesi uuest singlist: just selline nagu nad on

"See on rõõmustav. Rolling Stones pole enam bänd, see on nagu asi iseeneses. Hea, et nad vahepeal ei teinud, sest kui sul ikka midagi öelda pole, siis lase edasi vana repertuaariga," naljatas Kappel. "Eks nemad õppisid enda eelnevate staaride käest: Ameerika rütmimuusika, bluus ja siis meiesugused õppisid nende käest," meenutas ta.

Rolling Stones oli Kappeli sõnul ikka rohkem kidrabänd: "Neil oli ka pianist, aga see suruti tahaplaanile: mängida võid, aga nägu pole vaja näidata."

"Ega nad ei väsi. See on väga hea," oli Kappel uue singliga "Angry" rahul. "See on just see nagu nad on, kõige ehedam, mille pärast mulle see bänd on eluaeg meeldinud."

1998. aastal Tallinnas toimunud kontserdist olid Kappelil ka ainult head mälestused: "Mingit hinnaalandust ei tehtud. Polnud mingit staaritsemist, et tuleme laulame viis lugu ja aitab küll. Kaks ja pool tundi anti täiega."

"Biitlitel oli George Martin nende geniaalne helirežissöör, kes miksis nad väga komplektiks, aga neil [Rolling Stonesil] seda polnud ja oligi siuke karvane, natuke karusem bänd," sõnas Kappel.