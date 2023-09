Nicki Minaj andis välja uue loo "Last Time I Saw You"

Nicki Minaj'i uus singel "Last Time I Saw You" ilmus koos visuaaliga.

"Last Time I Saw You" on Nicki Minaj'i tänavune neljas singel. Koostöös räppari Ice Spice'iga avaldas Minaj sel aastal ka "Barbie" filmi jaoks tunnusloo "Barbie World (With Aqua)" ja singli "Princess Diana" ning soolosingli "Red Ruby Da Sleeze".

Minaj on oma karjääri jooksul andnud välja neli stuudioalbumit ning viimane neist ("Queen"), ilmus viis aastat tagasi. Selle aasta novembris plaanib aga Minaj avaldada kuuenda täispika albumi "Pink Friday 2".