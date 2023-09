Galerii: Helsingis esitleti Eesti moe- ja tootedisaini

Ürituse Soome-poolne peakorraldaja, Soome Tuglase seltsi juhataja Jaana Vasama, peab Eesti disaini väga kvaliteetseks, leides samas, et selle tutvustamisel Soomes on veel suur töö teha.

"Eesti disain huvitab soomlasi väga ning nii mõnelgi disaineril on Soomes ka juba oma kindel fännibaas olemas, kuid laiemat tuntust ei ole siiski veel saavutatud," ütles Vasamaa. "Seekordse ürituse mõte oligi just disainerite kohale toomine, näitamaks võimalikult eripalgelist, kvaliteetset ning eetiliselt toodetud Eesti moe-, toote- ja sisustusdisaini. Inimestele on oluline kohtuda loojaga disaintoodete taga – nii sünnib ka edasine koostöö ning ostuhuvi," selgitas ta.

Moedisainer Eve Hanson näitas Helsingis oma uut sügiskollektsiooni ning spetsiaalselt selleks ürituseks valminud disainrõivaid, mida on võimalik eritellimusena teostada.

"Lähtun kollektsioonide loomisel ikka oma teadmistest ja teadlikkusest, mis puudutab jätkusuutlikku disaini ja selle tootmist," sõnas disainer. "Pean oluliseks lihtsaid, minimalistlikke ja kvaliteetseid baasesemeid ning nende kõrval sekundeerivaid põnevamaid lahendusi, mis on erilisemate lõigetega, materjalidega või minu kollektsiooni jaoks valminud graafikaga. Sügiskollektsioonis on suur rõhk kvaliteetsetel villakangastest ülerõivastel," tutvustas Eve Hanson Soome esitletud loomingut.

18.–24. septembrini toimub Krulli tehases järjekorras 18. disainifestival Disainiöö, alapealkirjaga "Design 4.0. AI: tööstus või töötus?", mis keskendub tehisintellektile.