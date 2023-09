Eesti kuulsusekütid talletavad autogrammide ja fotodega ajalugu

54-aastane ooperilaulja Jaak Jõekallas, 46-aastane elektromehaanik Martin Kasesalu, 77-aastane pensionär Anne Plaser ning 19-aastane Siim Juhkam on väga erineva tausta ja elukäiguga inimesed, kuid neil kõigil on sarnane hobi – tuntud isikute autogrammid ja pildid.

Kui Jaagu ja Martini puhul on tegu n-ö klassikaliste autogrammikogujatega, siis proua Anne jaoks on oluline olla ise koos prominendiga pildil.

"Ma olen läinud lihtsalt juurde, teretan ja siis räägin oma soovi ära. Kõik on lahkesti nõus," rääkis Anne Plaser. Et lüüa korraga mitu kärbest, on tragi Tallinna pensionär muutunud näiteks püsikülaliseks erinevate telesaadete stuudiosalvestustel, kus ta seab end publiku hulka ja püüab saada pilti kõigi tuntud nägudega.

Igaühel algas hobi natuke isemoodi, kuid suurim roll on ikkagi juhusel. Näiteks 1990. aastal Estonia ooperikooris alustanud ja seejärel solistiks tõusnud tenor Jaak Jõekallas alustas ooperiteatriga seotud korüfeede autogrammidest, aga peagi laienes huvi üle maailma.

"No siin on näiteks Christopher Blummer filmist "Helisev muusika", kes siis kirjutas mulle, et loodab ise ühel päeval tulla Estoniasse ja ooperiteatrisse. /.../ Ma mäletan Itaalia filminäitlejat Claudia Cardinalet, temale saatsin eksikombel sellise kirja, et loodetavasti te teate väikest Eestit, mis asub siin Balti mere kaldal. / Ja siis, kui ma talt vastuse sain, ta kirjutas mulle, et loomulikult ma tean Tallinna, ma tegin ju filmi seal," meenutas Jõekallas.

Martin Kasesalu fookus seevastu on sport, eeskätt jalgpall. Esimese autogrammi sai ta enda sõnul 12-aastaselt Nõukogude jalgpallikoondise ja Moskva Spartaki väravavahilt Rinat Dassajevilt, millele järgnes riburadapidi suur hulk idabloki spordiheeroseid. Selleks on ta kirjutanud sadu kirju, aga isiklikult läbi sõitnud ka kümneid tuhandeid kilomeetreid.

Kasesalu kogus on üle 6000 autogrammi, kuid asjatundjate sõnul on ainulaadne ja kordumatu, et tal on kõigi alates 1992. aasta esimesest maavõistlusmängust Eesti meeste rahvuskoondist esindanud mängijate autogrammidega fotod. Kuna üks ekskoondislane – Sergei Zamorski – on tänaseks surnud, ei saa keegi teine temalt pookstavit küsida, aga Martinil on see olemas. Ta pole mitte ainult elav spordientsüklopeedia, vaid ka koondise fänn, kes sõidab välismängudele tihti kaasa ja nopib reisilt autogramme.

Ehkki teistest peategelastest kaks kuni kolm korda noorem, on Siim juba staažikas kuulsusekütt. Kõik algas, kui ta oli vaid kuueaastane ja vanaema võttis poisi kaasa Vene teatris toimunud Peeter Sauli juubelikontserdile, kus viibis ka dirigendi kuulus abikaasa, laulja Heli Lääts.

Eriti jumaldab Siim just Estonia teatri vanema põlvkonna näitlejaid-lauljaid ja kunagise "Horoskoobi" menusaate tähti. Oma sotsiaalmeedias jagab Siim nii saadud autogramme kui ka harib põlvkonnakaaslasi kunagiste tähtede kohta, tervitades neid kas või sünnipäevade puhul.