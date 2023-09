"Rakett 69" ootab taas uudishimulikke noori võistlema

"Huvi "Rakett 69" võistluse vastu on iga aastaga suurenenud - eelmisel hooajal kandideeris saatesse rekordarv noori," rääkis saatesarja juht Aigar Vaigu. "Meie teadustoimetus on loonud jälle palju ägedaid ülesandeid, et põnev oleks nii võistlejatel kui ka televaatajatel."

""Rakett 69" ei ole lihtsalt teadussaade, vaid palju enamat. Tihti räägime noortest kui tulevikutegijatest, aga see saade on näidanud, et nad on juba tegijad. Lihtsalt on olnud vaja platvormi nende hääle ning entusiasmi võimendamiseks," lisas Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Anu Noorma. "Eesti Teadusagentuuri osalusel valminud saates näidatakse kui lahe, põnev ja oluline on teadus ning kui suurepäraste võimete ja kõrge mõttelennuga meie noored tegijad selles on. Teadmised on meie elu ning maailma paremaks muutmise alus. Noored nii saates kui ka koolides ehitavad sihikindlalt vundamenti, millega lahendatakse energia- ja kliimakriis, muudetakse nutikamaks meie tööstus, tehakse revolutsiooni tehistaibu vallas ja veel palju muud."

Eelmisel hooajal "Rakett 69" peavõidu pälvinud Tartu Ülikooli arstitudeng Martin Veližanin soovitab saatesse kandideerivatel noortel end kiiresti ja huvitavalt kirjeldama õppida: "End esitledes peate välja tooma, millised on teie huvid ja miks. Ning kuidas saate panna noore televaataja silmad särama ja ütlema: "Ma tahaksin olla nagu see raketlane!"."

Registreerumine saatesse kestab kuni 1. oktoobrini veebilehel rakett69.ee. 14. hooaja võitjat premeerib Eesti Teadusagentuur 15 000 euro suuruse teadusstipendiumiga, lisaks annab tüdrukute tehnoloogiaring HK Unicorn Squad välja rahalised auhinnad parimale tüdrukule ja silmapaistvaimale raketlasele. Võistluse kolm parimat saavad õppima asuda Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Maaülikooli või Tallinna Ülikooli vabalt valitud erialale.

"Rakett 69" saatesari valmib Eesti originaalformaadi põhjal Eesti Teadusagentuuri ja produktsioonifirma Vesilind koostöös. Teadusvõistlus alustas ETV ekraanil esimest korda 2011. aastal.

14. hooaeg stardib ETV-s jaanuaris 2024.