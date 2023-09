Muusik Marmormaze: iga jalutuskäik, ka käik tualetti, võib inspireerida

"Marmormaze on monteerija alterego, kes räpib või laulab armastusest ja Balenciagast ja kõigest, mis sinna vahepeale jääb," tutvustas artist ennast, täpsustades, et igapäevaselt töötab ta monteerijana – näiteks on ta monteerinud Andrei Zevakini ja Robin Valtingu videosid.

"Playboi Carti jäljendamisest sündis Marmormaze," jätkas muusik. Nimelt tuli tema esimene lugu välja 2019. aastal pärast Playboi Carti ja Kid Cudi internetti lekkinud singli kuulmist, mis talle inspiratsiooni pakkus. "Ma leidsin ka mingi Jaapani tele-show sämpli ja kasutasin seda," ütles ta. Loomepuhangud võivad artistil aga igal pool aset leida. "Iga jalutuskäik, ka isegi käik tualetti, võib inspireerida."

Marmormaze'il ilmus äsja uus singel "Rough Hearts". "Mulle meeldib mõelda inglise keeles," põhjendas artist, miks enamik tema lugusid on just inglise keeles tehtud.

Oma uue singli muusikavideo produtseeris artist ise. Marmormaze on rahul, et ta suudab oma lood algusest lõpuni üksinda valmis teha, ent samas lisas ta, et mida rohkem inimesi ühe projekti kallal töötab, seda edukam see on. "Aga ma ei ole selle peal väljas," kinnitas ta.

Loomingulisi piire Marmormaze endale ei sea ning artisti sõnul on ta avatud igasugustele koostöödele. "Kui sa lähed teise artisti loo peale, siis sul on natuke rohkem ükskõik," muigas ta, viidates loomingulisele vabadusele.