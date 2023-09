Laulja Merle Lilje hobi on hoidiste valmistamine: mu pere armastab moose

Hoidiste valmistamine on Lilje suur hobi. "Kui ma teen, siis ma teen ikka palju, sest pere armastab moose ja muid hoidiseid," tutvustas Lilje, lisades, et tema lähedaste lemmikhoidis on õunamoos ning seda valmistabki ta kõige rohkem.

Ka saatesse oli Lilje kaasa võtnud just erinevad õunamoosid. "Mul on hästi noor õunaaed ja üks õunapuu kandis väga ilusaid punaseid õunu," tutvustas Lilje endatehtud punast õunamoosi.

Lilje on õunamooside sekka lisanud veel näiteks põldmarju, banaani ja pirni. "Ma ei tee retseptide järgi, vaid tunde järgi," kirjeldas ta hoidiste tegemise protsessi. "Ja keegi pole midagi järgi jätnud."

"Õnneks on laulmise tööd ka üsna palju," kinnitas laulja, kes esineb nii ansambliga Laine kui ka solistina. "Isegi vana-aasta õhtu on juba ära broneeritud."