Björk avaldas muusikavideo loole "Victimhood"

"Victimhoodi" visuaali lavastasid Gabríela Fridriksdóttir ja Pierre-Alain Giraud. "Ma olin laulust täiesti lummatud. Ma ei suutnud seda unustada, mul oli ka selle looga seoses mõned unistused," kommenteeris Fridriksdóttir pressiteates, selgitades, et tal tekkis antud looga tugev side.

"Lugu käsitleb asju, millele ma sageli mõtlen – see räägib enesehaletsusest ja sellest, kui naeruväärne või naljakas sa olid mingis olukorras või võõras kohas, kus sul rasked ajad olid. Ja siis sa järsku näed ennast kõrvalt," lausus Fridriksdóttir. "Selle asemel, et kogu aeg kellelegi teisele osutada, on tore ennast taasavastada."

Björgi 11. stuudioalbum "Fossora" ilmus 2022. aastal.