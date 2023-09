Rinnapiimast ehteid tegev Marinee: see on hea viis mälestusi säilitada

Idee rinnapiimast ehteid tegema hakata tuli naistele Facebooki grupist, kus uuriti, kas Eestis on mõni tegija, kes rinnapiimast ehteid meisterdab. Kuna viiteid tuli vaid välismaistele tegijatele, otsustasid naised asja enda kätesse võtta. "Otsus tuli suhteliselt samal hetkel, me kaua ei mõelnud selle peale," meenutas Metssoon "Ringvaates".

Oma esimese ehte müüsid nad umbes neli kuud pärast postituse nägemist. Metssooni sõnul kulus vahepealne aeg uurimistööle, et teada saada, kuidas rinnapiimast ehteid tehakse. "Katsetusi oli ikka päris palju," nentis ehtemeister.

Iga ehe, mis Rakvere naiste käe all valmib, on isiklik ehk selle konkreetse ema rinnapiimast tehtud. "Me ei kogu lihtsalt piima ega tee neid ehteid kõigile," selgitas Matssoon.

Ehtemeistrisõnul aitavad rinnapiimast ehted emadel imetamisega seotud mälestusi säilitada. "Tihti järgnevad [tellimusele] imetamislood, et mul oli hästi raske alguses. See aitabki meenutada rasket algus, aga ilusat lõppu," sõnas ta.

Pakke, mis sisaldavad rinnapiima, jõuab Rakveres asuvasse pakiautomaati nädalas kümneid. Kokku võtab rinnapiimast ehte tegemine umbes nädal aega, sest piim tuleb kuumutada, säilitusainega segada ja kuivatada.

Matssoon märkis, et negatiivseid reaktsioone ta oma tööst rääkides saanud pole, kuid segaduses nägusid on ta küll kohanud. "Aga kui ikkagi selle protsessi ära seletad, siis inimesed saavad aru, et see on väga põnev ja hea viis aidata emadel mälestusi säilitada ja luua. Tegelikult on see lihtsalt ehtetegemine, lihtsalt natukene erilisemast materjalist," rääkis ta.