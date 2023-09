Loomamassöör: koer ei ole diivanile iluasjaks mõeldud

Eestis koolitab loomamassööre Eesti Massaaži- ja Teraapiakool. Kooli läbides on võimalik teha kutseksam, mille sooritamisel väljastatakse õpilase kutsetunnistus. Muu hulgas käiakse õpingute käigus Eesti Maaülikoolis, kus tutvutakse lähemalt looma anatoomiat.

Tähepõllu peamised kliendid on koerad. Keskmiselt käib tema käte alt nädala jooksul läbi kümme koera. "Samamoodi nagu inimene, vajab ka koer massaaži. Koer lihtsalt ei saa sulle öelda, et tal on lihased pinges, ta vajab pisut lähedust või rohkem puudutusi," rääkis massöör.

Siiski nentis ta, et igale koerale ei pruugi massaaž sobida. "Nad ei taha niivõrd lähedust, nad ei tahagi seda poolt tundi või 40 minutit lamada ja ilusti oodata, aga suurem osa neist naudib seda."

Ükski koer Tähepõldu massaažilaual hammustanud pole. "Kuigi on hoiatatud, et seda võib ette tulla. Eriti kui sa satud koera kehal piirkonda, mis on pinges. Tema ei saa sulle öelda, et ai, mul on valus, ära tee, vaid ta reageerib kuidagi," märkis ta.

Kuigi massaaž aitab ka ülekaaluga võitlevaid koeri, rõhutas Tähepõld, et see ei asenda värskes õhus liikumist. "Koer vajab käimist. Ta ei ole diivanile lihtsalt iluasjaks pandud."

Kuigi loomamassöörid saavad töötada nii kliinikutes kui ka erinevates loomadega tegelevates keskustes, on Tähepõld otsustanud loomi masseerida nende kodus. "Mulle tundub see lähenemine koera jaoks parem, sest viies koer kuskile salongi või võõrasse kohta, võtab tal esiteks aega nii-öelda maha rahuneda, lõhnadega tutvuda ja kõik see ärevus seal juures. Kodune keskkond on talle turvaline ja massaaži kulg on rahulikum."