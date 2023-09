Ruslan Trochynskyi: eestlased on endiselt valmis Ukrainat aitama

Trochynskyi märkis, et kontserdil oli mitu eesmärki. Lisaks annetuste kogumisele soovisid korraldajad kontserdiga Eesti inimesi, kes on alates 2014. aastast Ukrainat toetanud, tänada.

Valides, mille jaoks nad raha koguda soovivad, mõtlesid korraldajad, mis hetkel Ukrainas kõige olulisem on. "Praegu läksid lapsed kooli ja nende jaoks on kõige olulisem turvaline õhkkond. Selleks ongi pommivarjendid, mis kaitsevad ja tagavad õpingutel nende turvalisuse."

Trochynskyi rõõmustas, et Eesti inimeste abiga koguti annetusi rohkem, kui loodeti. Edasi hakataksegi koolidesse varjendeid rajama.

Korraldaja sõnul näitas kontsert, et Eesti inimesed ei ole sõjaga harjunud, vaid endiselt soovitakse Ukrainat aidata. "Oli näha, et inimesed on valmis. Isegi kui on raske, leiavad kümme eurot ja saadavad," märkis ta ja julgustas inimesi edasi annetama. "Leidke enda jaoks fond, mida te usaldate, mille kaudu teie abi Ukrainasse jõuab.""