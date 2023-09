Rootslaste Mustaschi soojendab Tallinnas kodumaine Di'Artist

13. septembril annab Eestis üle pika aja kontserdi Rootsi bänd Mustasch, kelle erikülaliseks on Di'Artist.

Di'Artisti muusika on segu 1980ndate rokižanrist, mida iseloomustavad jõulised riffid, kõrgelt lendavad kitarrisoolod ja vokaalid ning kõik see on kombineeritud kaasaegsete elementidega.

Mustasch provotseerib oma otsekohese ja kompromissitu suhtumisega paljusid, kuid on siiski üks Rootsi kõigi aegade suurimaid hard rock bände.

Varem on Mustasch Eestis esinenud kuuel korral, muuhulgas soojendades nii Rammsteini kui ka esinedes festivalidel Rabarock ja Green Christmas.

Kontsert toimub Helitehases 13. septembril.